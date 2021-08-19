Для пострадавших в результате профзаболеваний или несчастных случаев на производстве, в частности в случае острых профболезней на COVID-19, с начала года было выплачено более 6,8 млрд грн ежемесячных страховых выплат.

Фонд социального страхования (ФСС) завершил финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за июль, средства перечислены вовремя и в полном объеме для почти 200 тыс. лиц.

Выплаты таких пособий осуществляются Фондом в следующем месяце за предыдущий, говорится в сообщении на сайте ФСС. "По оперативным данным для пострадавших вследствие профессиональных заболеваний или несчастных случаев на производстве, в частности в случае острых профболезней COVID-19, с начала года было профинансировано более 6,8 млрд грн ежемесячных страховых выплат", отмечается в сообщении.

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В ФСС отметили, что средний размер помощи по итогам семи месяцев этого года составил 4 340,38 грн. Это на 14,3%, или 543,5 грн больше, чем за тот же период 2020 года.

ФСС осуществляет страхование на случай временной или стойкой потери трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также смерти потерпевшего. В каждом из указанных случаев предусмотрены страховые выплаты непосредственно пострадавшим или членам их семей.

В частности, ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии с определенной МСЭК степени нетрудоспособности. Также страховую выплату ежемесячно получают члены семей потерпевших в случае их смерти.

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Автор: Ирина Погорелая