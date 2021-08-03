Соответствующий закон уже подписал Зеленский, этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для взрослых и детей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указывается, что этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

Что изменится:

Согласно закону, люди с инвалидностью и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, которые поступили в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты инвалидов.

Читайте такжеВ Украине резко возросло количество профзаболеваний: в ФССУ назвали причиныЗакон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующий закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (№4113) Верховная Рада приняла 15 июля.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинским медикам выплатили компенсации за время лечения от COVID-19 за более 100 тысяч дней.

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Автор: Константин Гончаров