Бюджет-2021 предусматривает на эти цели почти 170 миллионов гривень.

В Украине с 1 января 2020 года по 1 мая текущего года путевки на санаторно-курортное лечение получили 3167 пострадавших в результате несчастного случая на производстве, а также 71 человек, сопровождавший их.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Фонда социального страхования.

"Согласно заключённым трехсторонних договоров с 1 января 2020 года до 1 мая года путевками на санаторно-курортное лечение обеспечен 3 167 пострадавших и 71 человек, сопровождавший пострадавших, которым по заключению МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия – ред.) определена потребность в сопровождении", - говорится в сообщении.

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В Фонде уточнили, что путевки предоставлялись по профилям лечения заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и зрения, позвоночника и спинного мозга, последствий ожогов, органов пищеварения, системы кровообращения, кожи и урологического профиля.

Также в ведомстве уточнили что в этом году бюджет предусматривает расходы на санаторно-курортное лечение пострадавших в сумме 169 миллионов 85 тысяч гривень.

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Автор: Юрий Годован