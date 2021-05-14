Пособие по временной нетрудоспособности из-за заболевания COVID-19 предназначено для 2,8 тыс. медиков на 18,3 млн грн.

В январе-апреле этого года Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование больничные листы, выданные при наступлении временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на сумму 60,1 млн грн.

Читайте такжеСемьи 12 медиков, умерших от коронавируса, получили 19 миллионов гривен страховкиОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, пособия начислены для 5,5 тыс. застрахованных лиц.

В сообщении говорится, что пособие по временной нетрудоспособности из-за острого профессионального заболевания COVID-19 предназначено для 2,8 тыс. медиков на 18,3 млн грн.

В ФСС напомнили, что размер пособия по временной потере трудоспособности, связанной с производством, составляет 100% среднего дохода и финансируется Фондом, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачивает работодатель). "Размер помощи для пострадавших не зависит от продолжительности страхового стажа", - отметили в Фонде.

"Основанием для оказания пособия по временной нетрудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, является выданный в установленном порядке лист нетрудоспособности и наличие акта расследования несчастного случая, связанного с производством, или акта расследования хронического профессионального заболевания (отравления)", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая