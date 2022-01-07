В Фонде соцстрахования отметили, что эта сумма на 100 млн грн больше, чем в 2020 году.

По оперативным итогам 2021 года Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал более 5 млрд грн пособий по беременности и родам для работающих украинок.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В ФСС уточнили, что эта сумма на 100 млн грн больше, чем в 2020 году.

В Фонде отметили, что указанное пособие предоставляется застрахованным лицам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в отпуске по беременности и родам.

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"В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде", - говорится в сообщении.

В ФСС отметили, что для исчисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

В то же время, как уточнили в Фонде, лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.

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