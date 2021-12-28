В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия для семей 181 работника.

Фонд социального страхования (ФСС) провел оплату единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 446,7 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, умерших в результате профессионального заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь в размере 227 тыс. грн выплачена для семьи семейного врача из Донецкой области.

Помощь в размере 219 тыс. 700 грн профинансирована для семьи заведующего приемным отделением из Киева.

В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 181 работника.

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В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отметили в Фонде.

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