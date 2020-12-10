На оплату изоляции от COVID-19 фонд направил 66 млн гривень.

С начала 2020 года Фонд социального страхования принял на финансирование листки нетрудоспособности на общую сумму 10 миллиардов гривень.

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Об этом сообщается на сайте ФССУ. В целом по состоянию на сегодня фонд выплатил застрахованным лицам 10,7 млрд грн пособий по временной нетрудоспособности (сумма учитывает заявления-расчеты, поданные работодателями в конце декабря 2019 года и профинансированные в январе 2020-го).

В январе–ноябре текущего года приняты на оплату больничные листки общей продолжительностью 29 миллионов 958 тысяч 759 дней. Фонд уже профинансировал помощь для 2,1 миллиона человек.

Из них 338 тысяч 507 дней – оплаченная за средства ФССУ изоляция от COVID-19, на это направлено 66 млн гривень.

За 1 миллион 820 тысяч 954 дней ухода за больными детьми или родственниками Фонд компенсировал потерянный заработок на сумму 559,3 млн гривень.

Отмечается, что у ФССУ отсутствуют задержки по финансированию ни по одной из статей расходов, оплата осуществляется вовремя и в полном объеме.

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Автор: УНИАН