В частности, Фонд соцстрахования профинансировал пособие по временной нетрудоспособности из-за COVID-19.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил на страховые выплаты медицинским работникам в результате инфицирования COVID-19 и их семьям более 90 миллионов гривень.

Читайте также"Медики-это "пушечное мясо": журналисты рассказали, как родные умерших от COVID-19 врачей борются за компенсации (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"В этом году фонд реализует государственное задание и осуществляет дополнительную социальную защиту застрахованных лиц, в том числе медицинских работников", – отметила директор исполнительной дирекции ФССУ Татьяна Михайленко.

В частности, фонд финансирует пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания COVID-19, во время пребывания на самоизоляции под медицинским наблюдением, а также осуществляет страховые выплаты медицинским работникам в соответствии с законом № 1645 "О защите населения от инфекционных болезней".

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Автор: Катерина Шварц