В случае частичной или полной потери урожая по причине неблагоприятных погодных факторов страховая компания возмещает стоимость урожая застрахованному.

Страховые компании имеют в своем арсенале такие важные продукты, как страхование урожая и сельскохозяйственной техники, что особенно актуально в Украине, где агропромышленный комплекс является одной из ключевых сфер экономики.

Об основных рисках в сельском хозяйстве и способах защиты от них УНИАН рассказали в страховой компании "ИНГО".

"Основной продукт аграрного производителя - это урожай, а он на 50 процентов зависит от погодных факторов. Если мы говорим о больших посевных площадях, то человек пока не научился формировать оптимальные погодные условия, и урожай находится в зоне риска. А сельскохозяйственная техника – основной "инструмент" агрария. С учетом особенностей эксплуатации в сложных полевых условиях и во время отстоя - техника также подвержена разнообразным рискам", - сообщили в компании.

Отмечается, что в случае частичной или полной потери урожая по причине неблагоприятных погодных факторов страховая компания возмещает стоимость урожая застрахованному. Уровень страхового покрытия, стоимость урожая, перечень застрахованных рисков определяются по согласованию сторон.

Тем временем, страхование сельскохозяйственной техники предусматривает возмещение в случае возникновения таких рисков, как пожар, стихийные бедствия, удар молнии, опрокидывание во время работы в поле, столкновения с другой техникой, противоправные действия третьих лиц.

"Отдельно также можно предусмотреть опцию покрытия рисков повреждения техники во время перевозки ее с одного поля на другое. Страховая компания покрывает ремонт и восстановление техники в случае частичных повреждений или полностью компенсирует стоимость техники в случае ее полной гибели (за вычетом франшизы)", - подчеркнули в "ИНГО".

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров одобрил законопроект, которым вводится новый инструмент поддержки аграриев – агрострахование.

Справка УНИАН. Акционерное общество "Страховая компания "ИНГО" имеет более чем 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского.

Компания входит в перечень крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений. Имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. "ИНГО" является полным членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC).

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Автор: УНИАН