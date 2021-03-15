"Корпорация монстров": как снизить риски для собственного бизнеса

Страхование давно перестало ассоциироваться только со здоровьем, автомобилями и недвижимостью: на сегодня существует широкий перечень страховых продуктов для различных сфер бизнеса. УНИАН выяснил, какие страховые продукты существуют в корпоративном сегменте, и на какие выплаты могут рассчитывать предприниматели.

Страхование бизнес-рисков из года в год становится все более популярным. Особенно остро вопрос корпоративного страхования возникает в кризисные времена, когда нет излишков резервов, кредитные ресурсы достаточно дорогие, а инвесторы и акционеры могут сами испытывать трудности с финансированием. Любая потеря активов, убытки, связанные с претензиями третьих лиц, и неудовлетворенный персонал могут поставить компанию в затруднительное положение, а потому защита с помощью страховых инструментов может послужить предприятию спасательным кругом от банкротства.

За время существования страховой индустрии специалисты разработали массу страховых продуктов, решающих ту или иную проблему, с которой может столкнуться бизнес.

Среди различных видов коммерческого страхования выделяют три самые популярные и распространенные формы: страхование имущества, работников и ответственности.

Страхование активов предприятия от рисков уничтожения покрывает любые виды имущества, начиная от транспорта и заканчивая офисами, заводами. Страхование персонала компании помогает поднять статус работодателя, обеспечить персонал качественной медицинской помощью, а, значит, привлечь или удержать в компании наиболее профессиональные трудовые ресурсы. А различные виды страхования ответственности – от обязательных до добровольных – защищают компанию от финансовых потерь в результате предъявления претензий со стороны третьих лиц.

Каждая отрасль экономики имеет свою специфику, и, соответственно, подвержена разным рискам. УНИАН пообщался со страховщиками и выяснил, на какие виды страхового покрытия могут рассчитывать различные виды бизнеса.

Страхование в полях

Страхование сельского хозяйства в Украине особенно актуально благодаря тому, что агропромышленный комплекс генерирует около 13 процентов украинского ВВП и является одной из ключевых сфер экономики нашей страны. В середине февраля Кабинет министров одобрил законопроект, которым вводится новый инструмент поддержки аграриев – агрострахование.

«Государственная поддержка агрострахования является эффективным инструментом во многих странах мира. Мы понимаем, насколько эта поддержка является важной и долгожданной для украинских фермеров, особенно, когда мы говорим о глобальных изменениях климата и непредсказуемых погодных условиях, таких как засуха. Это решение будет способствовать развитию не только агросектора, но и экономики в целом», - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Страховые компании понимают эти риски, поэтому имеют в своем арсенале такие важные продукты, как страхование урожая и сельскохозяйственной техники.

«Основной продукт аграрного производителя — это урожай, а он на 50 процентов зависит от погодных факторов. Если мы говорим о больших посевных площадях, то человек пока не научился формировать оптимальные погодные условия, и урожай находится в зоне риска. А сельскохозяйственная техника – основной «инструмент» агрария. С учетом особенностей эксплуатации в сложных полевых условиях и во время простоя - техника также подвержена разнообразным рискам», - сообщили УНИАН в страховой компании «ИНГО».

В случае частичной или полной потери урожая по причине неблагоприятных погодных факторов страховая компания возмещает стоимость урожая застрахованному. Уровень страхового покрытия, стоимость урожая, перечень застрахованных рисков определяются по согласованию сторон.

Тем временем, страхование сельскохозяйственной техники предусматривает возмещение в случае возникновения таких рисков, как пожар, стихийные бедствия, удар молнии, опрокидывание во время работы в поле, столкновения с другой техникой, противоправные действия третьих лиц. Отдельно также можно предусмотреть опцию покрытия рисков повреждения техники во время перевозки ее с одного поля на другое. Страховая компания покрывает ремонт и восстановление техники в случае частичных повреждений или полностью компенсирует стоимость техники в случае ее полной гибели (за вычетом франшизы).

Безопасность в строительстве и энергетике

Следующая, не менее важная отрасль украинской экономики – энергетическая – также содержит в себе множество рисков, которые влияют на работу предприятий. Основные объекты энергетики – это атомные станции, шахты, нефтегазовые скважины, теплоэнергостанции, гидроэлектростанции, а также объекты альтернативной энергетики, к которым относятся солнечные станции, ветряки, биогазовые станции. И для каждого объекта существуют свои специфические риски: для атомных станций – риск неконтролируемой реакции, для шахт – обрушение галерей, затопление водой, потеря людей и оборудования под землей, взрывы, для нефтегазовых скважин – риск потери оборудования в скважине, взрывы и тому подобное. Для покрытия каждого из этих рисков существуют свои специфические страховые продукты.

Другая сфера, нуждающаяся в страховании для покрытия множественных рисков – строительство.

В Украине сейчас активно идет проект «Большая стройка». В прошлом году рекордными темпами шло строительство дорог и развязок, а одни из самых масштабных проектов сейчас – это строительство мостов в Запорожье и Кременчуге.

Помимо дорог, наблюдается строительство других объектов инфраструктуры.

«До COVID-19 мы наблюдали тенденцию к разморозке процесса строительства торгово-развлекательных центров (ТРЦ), которые были законсервированы на определённый период. Активно строятся портовые терминалы. Знаковым стало открытие портового терминала МВ Карго, который сможет принимать огромные зерновозы Panamax. Тут основной риск достаточно специфический – блокирование порта (перерыв в производстве), если судно по каким-то причинам заблокирует акваторию порта. Таким образом, без прямого материального ущерба возникнут убытки», - сообщили специалисты «ИНГО».

Также стоит отметить однозначный бум в строительстве солнечных и ветровых станций в 2019 году. В 2020 году после изменения зеленого тарифа инвестиции в отрасль сократились, но строящиеся объекты еще есть.

Страховые компании отмечают, что программ для покрытия строительно-монтажных рисков достаточно много. К примеру, можно застраховать спецтехнику, задействованную в строительстве, ответственность перед третьими лицами в ходе выполнения работ и ответственность работодателя за вред, причиненный работникам, а самих рабочих - от несчастного случая на производстве.

«Обычно период страхового покрытия для строительно-монтажных работ стартует с началом работ на стройплощадке и заканчивается после ввода объекта в эксплуатацию. Но, как опцию, всегда можно сделать расширение страхового покрытия на период выявления дефектов и проведения технического обслуживания. Обычно этот срок составляет 12 месяцев, в течение которых могут появиться повреждения из-за ошибок, допущенных при строительстве (трещины, деформации, обвалы)», - добавили в «ИНГО».

Коммерческая недвижимость, ритейл

Офисная недвижимость, ТРЦ, отели и аэропорты не меньше других объектов подвержены рискам. Одни из самых распространенных рисков - это пожары (недавние показательные примеры – пожар в «Эпицентре» в Первомайске, а также в одесском отеле) и затопления (свежи в памяти случаи с «Океан Плаза», «Метроградом», «Гулливером» в Киеве).

По опыту страховщиков, к самому болезненному ущербу предпринимателей приводят остановки в работе, которые возникают в результате наступления страховых случаев. Если застраховать возможные риски, страховые компании готовы компенсировать этот ущерб.

«Например, произошел залив паркингов, первых этажей дождевой водой, и ТРЦ не может функционировать до ликвидации негативных последствий. Страховая компания будет платить за каждый день простоя», - рассказали в компании «ИНГО».

В новой коронавирусной реальности владельцы бизнесов и страховые компании столкнулись с остановками в работе предприятий из-за объявленного карантина. И в мире уже бывали случаи судебных разбирательств о компенсации убытков, которые компании понесли в результате COVID-19.

По словам страховщиков, в Украине подобных случаев не было, но в США и Британии идут серьезные споры по этому вопросу, так как некоторые договоры страхования предусматривают расширения на непрямые убытки в случае, например, ограничения доступа на предприятие либо запрета властей на открытие. По таким договорам возможна компенсация убытков, связанных с COVID-19.

Страхование транспорта и грузов

Страховые компании утверждают, что одна из наиболее рисковых сфер бизнеса – это логистика. Экспедиционные операции, операции по погрузке и разгрузке, перевозки грузов всегда сопровождаются рисками потери или повреждения. Также для транспортно-экспедиционных компаний актуальным остается вопрос финансовых потерь в результате претензий от грузовладельцев, если все-таки по вине этой компании произошло частичное или полное повреждение груза, или груз был утерян.

Для защиты от потерь в процессе транспортировки существует продукт – страхование грузов. По данному виду страхования клиент может не только получить возмещение за поврежденный или потерянный груз, но и включить дополнительные расходы, понесенные при перевозке, – таможенные платежи, стоимость транспортировки и прочие расходы. Страховое покрытие может распространяться как на все этапы перевозки, так и, по желанию клиента, на отдельные отрезки пути. При этом, страхование распространяется практически на всю территорию земного шара.

Для защиты от финансовых потерь страховые компании предлагают транспортно-экспедиционным компаниям продукт страхования их ответственности.

Другой важный вид страхования, который актуален не только для логистических компаний, но и практически для всех сфер экономики – это страхование транспорта. На самом деле, не важно, числится ли на балансе компании один автомобиль, который используется для перевозки директора, или это собственная служба, обеспечивающая логистику продукции предприятия – весь транспорт одинаково подвержен рискам повреждения в результате ДТП, стихийных бедствий, пожаров и прочих рисков. А потому может быть застрахован.

Также стоит более широко рассматривать термин «транспорт» - ведь авиа-, морской и железнодорожный транспорт тоже может быть поврежден. Кроме того, все средства передвижения — это объекты опасности с точки зрения нанесения вреда жизни или здоровью третьих лиц.

«С целью защиты средств транспорта страховые компании разработали различные продукты страхования КАСКО (транспортного средства). Существуют отдельные программы для наземных транспортных средств, для морских или речных судов, авиабортов. Все они покрывают полностью или выборочно те или иные события, в результате которых происходит частичное повреждение или полное уничтожение транспорта. С помощью страхования клиент снижает финансовую нагрузку, связанную с ремонтом или покупкой нового транспортного средства», - подчеркнули в «ИНГО».

Защита от претензий третьих лиц

Помимо страхования активов, существует возможность также застраховать ответственность за качество предоставленных услуг или продукции. Ошибки в конструкциях, скрытые дефекты товаров могут нанести серьезный ущерб потребителям, который могут компенсировать страховые компании.

«Все чаще при выходе наших предпринимателей на рынки Европы или США мы видим, что в контрактах на поставку предусматривается обязательство поставщика застраховать ответственность за качество продукции, работ, услуг. Некоторые виды профессий или видов деятельности обязаны страховать свою ответственность, исходя из требований законодательства», - рассказали в «ИНГО».

Стоит отметить, что страхование ответственности существует в самых разнообразных сферах экономики: защититься от претензий со стороны третьих лиц могут архитекторы, юристы, бухгалтеры, аудиторы, клининговые компании и многие другие предприниматели.

Кредитные риски

Многие предприниматели выходят со своей продукцией на внешние рынки, экспортируя украинские товары за границу. В такой деятельности тоже есть свои риски. И чаще всего они связаны с неоплатой товара покупателем.

Для решения подобных ситуаций существует такой продукт, как страхование кредитных рисков. Страховая компания может взять на себя риск неоплаты покупателем продавцу стоимости товара в результате длительной просрочки, банкротства контрагента или политических рисков в стране покупателя.

«По согласованию с продавцом страховая компания изучает покупателей и устанавливает граничные суммы, на которые продавец может отгрузить товар покупателю без оплаты. В случае неоплаты товара в срок – продавец сначала самостоятельно, а потом совместно со страховой компанией проводит мероприятия по взысканию задолженности и, если они не увенчались успехом, компания выплачивает продавцу возмещение в сумме застрахованного долга покупателя», - объяснили специалисты «ИНГО».

Риски есть в каждом виде деятельности, и неожиданные происшествия могут обойтись для бизнеса слишком дорого. Поэтому страхование может стать «подушкой безопасности» на любой непредвиденный случай.

Екатерина Жирий

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