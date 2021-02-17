В законопроекте определены механизм предоставления господдержки, сельхозпродукты, которые могут быть застрахованы, а также риски и условия предоставления страховки.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым вводится новый инструмент поддержки аграриев – агрострахование.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что работа над законопроектом велась в сотрудничестве Минэкономики с Нацбанком, участниками аграрного и страхового рынков, представителями профильных ассоциаций и международными экспертами.

"Государственная поддержка агрострахования является эффективным инструментом во многих странах мира. Мы понимаем, насколько эта поддержка является важной и долгожданной для украинских фермеров, особенно когда мы говорим о глобальных изменениях климата и предсказуемых погодных условиях, таких как засуха. Это решение будет способствовать развитию не только агросектора, но и экономики в целом", - приводятся в сообщении слова министра экономики Игоря Петрашко.

В законопроекте, который будет передан на голосование в Верховную Раду, определены механизм предоставления господдержки, сельхозпродукты, которые могут быть застрахованы, а также риски и условия предоставления страховки.

Документом отменяется положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, который не оправдал себя.

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Страхование аграриев от стихийных явлений: что известно

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия планировало разработать механизм страхование сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих пор это не было сделано. Так, в программе государственной поддержки АПК на 2019 и 2020 годы такое направление отсутствовало.

По данным "Аграрного союза Украины", потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в 2020 году могут достигать 118 млрд грн.

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Автор: Анна Нагорная