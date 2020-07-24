Расходы Фонда соцстрахования на пособия по беременности и родам по итогам полугодия увеличились на 9%

Выплаты получили почти 75 тыс. женщин.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за первые 6 месяцев 2020 года профинансировал пособия по беременности и родам на 2,4 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба ФССУ, в течение первого полугодия в декретном отпуске находились 74 тыс. 800 женщин, и им фонд профинансировал почти 8,5 млн дней нахождения в отпуске по беременности и родам.

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«Пособие по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы предоставляется работающим женщинам за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период отпуска по беременности и родам», - говорится в сообщении.

Также в ФССУ напомнили, что среднедневной размер такого пособия по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8% - с 241,72 грн до 279,8 грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд соцстрахования перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим с выплатами в течение одного рабочего дня.

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