В случае отказа в осуществлении страхового возмещения, страховщик (МТСБУ) обязан указать в принятом решении обоснование (мотивы) отказа.

Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) решило напомнить водителям, когда страховая компания может отказать в возмещении выплаты автомобиля.

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Об этом говорится на официальной Facebook-странице организации.

В частности, вопросы о выплате страхового возмещения по полису ОСАГО регламентируются Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Поэтому, страховая компания (МТСБУ) отказывает в выплате страхового возмещения в таких случаях:

умышленные действия лица, ответственность которого застрахована (страхователя), водителя транспортного средства или потерпевшего, направлены на наступление страхового случая. Указанная норма не распространяется на лиц, действия которых связаны с выполнением ими гражданского или служебного долга, совершенных в состоянии необходимой обороны (без превышения ее пределов) или при защите имущества, жизни, здоровья. Квалификация действий таких лиц устанавливается согласно закону;

совершение лицом, ответственность которого застрахована (страхователем), водителем транспортного средства умышленного уголовного правонарушения, что привело к страховому случаю (события, предусмотренного статьей 41 этого Закона);

невыполнение потерпевшим или другим лицом, которое имеет право на получение возмещения, своих обязанностей, определенных этим Законом, если это привело к невозможности страховщика (МТСБУ) установить факт ДТП, причины и обстоятельства его наступления или размер причиненного ущерба;

неподача заявления о страховом возмещении в течение одного года, если вред причинен имуществу потерпевшего, и трех лет, если вред причинен здоровью или жизни потерпевшего, с момента совершения ДТП.

В случае отказа в осуществлении страхового возмещения, страховщик (МТСБУ) обязан указать в принятом решении обоснование (мотивы) отказа (статья 36 Закона).

Письменное уведомление о принятом решении страховщик (МТСБУ) должен направить заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

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Автор: УНИАН