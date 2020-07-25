В Украине может заработать программа страхования аграриев: стали известны сроки
В Украине со следующего года планируют ввести программу страхования аграриев.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Он добавил, что страхование аграриев является для них важной составляющей.
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"Страхование для аграриев становится очень важным, особенно с изменением климата и все более частыми засухами. Продукта сейчас нет, люди действительно страдают, и будем предлагать, - я уверен, парламент нас поддержит, - запуск, по сути, создание этого инструмента, который даст возможность прогнозирования для аграриев", - сказал Игорь Петрашко.
Как сообщал УНИАН, украинские аграрии уже собрали более 20 миллионов тонн зерна нового урожая.
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