Украинские аграрии собрали более 20 миллионов тонн зерна нового урожая

В частности, пшеницы нового урожая по состоянию на 23 июля собрано 12,8 миллиона тонн с площади 3,5 миллиона га, или 53% к прогнозу.

Украинские аграрии приступили к уборочной кампании во всех областях страны и уже собрали 20,6 миллиона тонн зерна нового урожая.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"По состоянию на 23 июля украинские сельхозпроизводители уже собрали 20,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 миллиона га (38% к прогнозу). В целом, аграрии собрали 21,9 миллиона тонн зерновых, зернобобовых культур и рапса (+7 миллионов ​​тонн за неделю) с площади 6,3 миллиона га", - говорится в сообщении.

В частности, пшеницы намолочено 12,8 миллиона тонн с площади 3,5 миллиона га (53% к прогнозу); ячменя – 6,4 миллиона тонн с 1,7 миллиона га (75% к прогнозу); гороха – 385 тысяч тонн с 173 тысяч га (74% к прогнозу).

Кроме того, рапса собрано 1,2 миллиона тонн с площади 623 тысячи га (55% к прогнозу).

В министерстве отметили, что лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются такие области: Днепропетровская (2,7 миллиона тонн с площади 787 тысяч га), Запорожская (2,7 миллиона тонн с 776 тысяч га), Херсонская (2,5 млн тонн с 823 тысяч га), Николаевская (2,5 миллиона тонн с 844 тысяч га) и Донецкая (2,2 миллиона тонн с площади 596 тысяч га)

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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