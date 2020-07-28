Смерть четырех коммунальщиков в Харькове: родственники погибших получат деньги от Фонда соцстраха

Родственники умерших в результате несчастного случая застрахованных лиц получат от Фонда социального страхования Украины страховые выплаты.

Родственники погибших в результате несчастного случая застрахованных лиц в Харькове получат от Фонда социального страхования Украины страховые выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха.

"В результате отравления канализационными газами ежегодно Фондом социального страхования Украины регистрируются производственные несчастные случаи со смертельным исходом, которые произошли при выполнении работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов, колодцев. Большая часть из них - групповые. По предварительным данным, сегодня, 27 июля, произошел групповой несчастный случай в городе Харькове, в результате которого во время ремонтных работ в колодце из-за отравления газами погибли четверо работников. Родственники умерших вследствие несчастного случая застрахованных лиц получат от Фонда социального страхования Украины страховые выплаты", - говорится в сообщении.

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Указано, что согласно анализу, основными причинами возникновения таких несчастных случаев являются:

- неиспользование или отсутствие средств индивидуальной защиты, меры и защитного инвентаря, неудовлетворительное состояние вентиляционных систем в КНС;

- неудовлетворительная организация проведения ремонтных и аварийных работ на водопроводных и канализационных сооружениях, а именно: допуск к выполнению работы работников без проведения соответствующего обучения по вопросам охраны труда, без оформления наряда-допуска;

- невыполнение требований инструкций по охране труда и выполнение работ с грубыми нарушениями требований безопасности труда.

"Фонд социального страхования Украины обращается ко всем работодателям и предпринимателям, использующих наемный труд, с требованием обеспечить организацию безопасного выполнения работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов и колодцев", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что работодателей призывают:

- обеспечить наличие и исправное состояние средств индивидуальной защиты для выполнения работ в колодцах (противогазы, страховочные веревки, пояса);

- установить жесткий контроль за состоянием производственной и трудовой дисциплины во время проведения газоопасных работ, выполнением работ в колодцах по нарядам-допускам, безусловным применением СИЗ и анализом воздушной среды;

- обеспечить работников современными СИЗ (изолирующие противогазы, газоанализаторы, самоспасатели) ";

- обеспечить надлежащие условия содержания приточных и вытяжных вентиляции в КНС;

- обеспечить качественное проведение инструктажей по охране труда работников.

Как сообщал УНИАН, четверо коммунальщиков погибли во время ремонта в Харькове.

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