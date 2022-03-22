21 марта начались первые выплаты 6 500 грн для поддержки пострадавших от войны работников и ФЛП.

По состоянию на 22 марта уже почти 500 тысяч украинцев получили помощь от государства в размере 6500 гривен. Денежные средства поступают поочередно - сначала выплатили тем, кто подал заявки в первый день.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Отметим, претендовать на 6500 могут действующие ФЛП 1-4 группы, которые оплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год. Кроме того, получить финансовую поддержку смогут все наемные работники (кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы).

Тем не менее, Михаил Федоров напомнил, что в связи с данной выплатой участились случаи мошенничества.

"Люди получали смс, что им нужно якобы перейти по ссылке, чтобы получить 6 500 денежной помощи. Это очередное интернет-мошенничество. Будьте внимательны. Уведомление о начислении денег с Поддержки поступит вам в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", - резюмировал министр цифровой трансформации Украины.

Федоров уточнил, что в целом на Є-поддержку отправили почти 4 млн заявок.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила график эвакуационных поездов на 22 марта. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около полуночи на сайте "Укрзализныци".

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