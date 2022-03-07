Украинцы, которые лишились работы из-за нападения России, могут получить помощь от государства во время войны. Размер ее – 6500 гривен, а оформляется она через Дію по аналогии с "ководной тысячей".
- Когда можно получить 6500 от Зеленского
- Кто получит 6500 грн
- Жители каких территорий получат 6500 от государства
- Выплата 6500 - как получить
Когда можно получить 6500 от Зеленского
Программа начинает работать с 7 марта 2022 года.
Кто получит 6500 грн
На помощь от государства могут претендовать:
- Действующие ФОП 1-4 группы, которые оплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
- Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год – кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.
Жители каких территорий получат 6500 от государства
Список территорий, жители которых имеют право на выплаты, утверждается Кабмином по представлению данных от ГСЧС. На данный момент это:
- Киевская область и г. Киев,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Запорожская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Луганская,
- Донецкая.
Выплата 6500 - как получить
Официально Минцифры до сих пор не обнародовало алгоритм. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через Дію по принципу еПоддержки (как оформлялась "ковидная тысяча"):
- зайти в программу Дія – раздел Услуги – еПоддержка;
- оформить заявку на получение помощи;
- выбрать карточку, на которую нужно перечислить деньги;
- дождаться сообщения банка о начислении денег.
Известно, что на эту программу выделено в целом 21,5 млн грн.