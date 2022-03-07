Кто получит 6500 грн во время войны, когда это случится и какова процедура — выяснил УНИАН.

Украинцы, которые лишились работы из-за нападения России, могут получить помощь от государства во время войны. Размер ее – 6500 гривен, а оформляется она через Дію по аналогии с "ководной тысячей".

Когда можно получить 6500 от Зеленского

Программа начинает работать с 7 марта 2022 года.

Кто получит 6500 грн

На помощь от государства могут претендовать:

Действующие ФОП 1-4 группы, которые оплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год – кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.

Жители каких территорий получат 6500 от государства

Список территорий, жители которых имеют право на выплаты, утверждается Кабмином по представлению данных от ГСЧС. На данный момент это:

Киевская область и г. Киев,

Николаевская,

Черниговская,

Сумская,

Запорожская,

Харьковская,

Херсонская,

Луганская,

Донецкая.

Выплата 6500 - как получить

Официально Минцифры до сих пор не обнародовало алгоритм. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через Дію по принципу еПоддержки (как оформлялась "ковидная тысяча"):

зайти в программу Дія – раздел Услуги – еПоддержка;

оформить заявку на получение помощи;

выбрать карточку, на которую нужно перечислить деньги;

дождаться сообщения банка о начислении денег.

Известно, что на эту программу выделено в целом 21,5 млн грн.

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