Как получить 6500 от Зеленского - кто получит, когда и как / Фото УНИАН

Украинцы, которые лишились работы из-за нападения России, могут получить помощь от государства во время войны. Размер ее – 6500 гривен, а оформляется она через Дію по аналогии с "ководной тысячей".

Когда можно получить 6500 от Зеленского

Программа начинает работать с 7 марта 2022 года.

Кто получит 6500 грн

На помощь от государства могут претендовать:

  1. Действующие ФОП 1-4 группы, которые оплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
  2. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год – кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.
Как получить 6500 от Зеленского

Жители каких территорий получат 6500 от государства

Список территорий, жители которых имеют право на выплаты, утверждается Кабмином по представлению данных от ГСЧС. На данный момент это:

  • Киевская область и г. Киев,
  • Николаевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Запорожская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Луганская,
  • Донецкая.

Выплата 6500 - как получить

Официально Минцифры до сих пор не обнародовало алгоритм. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через Дію по принципу еПоддержки (как оформлялась "ковидная тысяча"):

  • зайти в программу Дія – раздел Услуги – еПоддержка;
  • оформить заявку на получение помощи;
  • выбрать карточку, на которую нужно перечислить деньги;
  • дождаться сообщения банка о начислении денег.

Известно, что на эту программу выделено в целом 21,5 млн грн.

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