Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця" сообщила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 22 марта.
Об этом "Укрзализныця" сообщила в Telegram.
Харьков:
7:50 - №905/906 Харьков - Хелм;
11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;
15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;
16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.
Кривой Рог:
11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.
Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13 и из Киева (ст. Дарница) во Львов в 8:00.
Отмечается, что в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезда, отправляющиеся из Киева, возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.