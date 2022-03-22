Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около полуночи на сайте "Укрзализныци".

Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця" сообщила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 22 марта.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в Telegram.

Харьков:

7:50 - №905/906 Харьков - Хелм;

11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;

16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.

Кривой Рог:

11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.

Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13 и из Киева (ст. Дарница) во Львов в 8:00.

Отмечается, что в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезда, отправляющиеся из Киева, возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа.

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