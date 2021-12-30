Наибольшее количество пособий по временной нетрудоспособности за время лечения профессионального заболевания COVID-19 начислено на Киевщине и в городе Киеве.

За время лечения профессионального заболевания COVID-19 медицинским и другим работникам больниц, которые заразились во время выполнения должностных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) предоставляет помощь по временной потере трудоспособности в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Об этом говорится в сообщении Фонда. В частности, с начала пандемии ФСС принял на финансирование такие листки нетрудоспособности на общую сумму почти 60 млн грн, на оплачиваемых за средства Фонда больничных работники учреждений здравоохранения провели более 150 тыс. дней.

Наибольшее количество пособий по временной нетрудоспособности за время лечения профессионального заболевания COVID-19 начислены на Киевщине и в городе Киеве – здесь врачи, медсестры, медбратья и другие работники здравоохранения провели на соответствующих больничных 15,7 тыс. дней и 14,9 тыс. дней соответственно. Сумма компенсаций составила 6,7 млн грн в Киевской области и 6,8 млн грн в столице. Наименьшее количество пособий-на Луганщине (322 дня на сумму 182 тыс. грн).

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В ФСС напомнили, что острое профессиональное заболевание медицинских и других работников на COVID-19 считается несчастным случаем на производстве и предусматривает расширенный перечень страховых гарантий от Фонда соцстрахования. Так, кроме компенсации утраченного дохода за время лечения от коронавирусной болезни, Фонд финансирует для них:

● единовременное пособие за средства государственного бюджета в случае смерти медика;

● единовременное пособие за средства государственного бюджета в случае установления инвалидности;

● единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае смерти медицинского работника для членов его семьи (в размере 100 прожиточных минимумов);

● единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае смерти медицинского работника для лиц, находившихся на его иждивении (в сумме 20 размеров прожиточного минимума);

● единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае установления стойкой утраты трудоспособности, инвалидности (размер зависит от степени потери трудоспособности исходя из 17 размеров прожиточного минимума);

● пожизненную ежемесячную страховую выплату для медицинского работника, которому установлена стойкая утрата трудоспособности, инвалидность (размер ежемесячного пособия полностью компенсирует утраченный заработок зависимости от процента потери трудоспособности);

● ежемесячную страховую выплату в случае смерти медика для лиц, имеющих на нее право;

● также для медицинских работников, которым установлена стойкая утрата трудоспособности, инвалидность, Фонд финансирует около 30 видов медицинских и социальных пособий, в частности, лечение и медицинскую реабилитацию, регулярное санаторно-курортное лечение с определенной периодичностью.

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