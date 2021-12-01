Ежемесячная страховка предоставляется пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования (ФСС) для пострадавших на производстве, в частности для медиков вследствие профзаболевания COVID-19, и членов их семей составил 4,4 тыс. грн по итогам 10 месяцев этого года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, выплаты выросли на 0,59 тыс. грн, или 15,5% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

"Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания", - отметили в ФСС.

Пособие компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также такая помощь назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти пострадавшего.

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В целом в случае наступления страхового случая ФСС осуществляет следующие выплаты:

1) пособие в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

2) единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;

3) ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной утраты трудоспособности, компенсирующую соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;

4) страховую выплату потерпевшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

5) ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

6) возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.

"Для медицинских работников, пострадавших в результате профессионального заболевания COVID-19, отдельно также финансируются единовременные пособия за средства государственного бюджета", - сообщили в ФСС.

Также для всех пострадавших предусмотрено предоставление медико-социальных услуг за средства Фонда социального страхования, в частности, оплата лечения всех прямых последствий страхового случая, санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарствами и медизделиями, средствами реабилитации.

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Автор: Виолетта Орлова