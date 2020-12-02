Больше всего с первого квартала выросли лизингодатели, которые предоставили услуг на треть больше.

Деятельность небанковских финучреждений в Украине с начала года приблизилась к уровню, который был до карантинных ограничений.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Больше всего с первого квартала выросли лизингодатели, которые предоставили услуг на 29,5% больше в третьем квартале. Среди пострадавших только учреждения, предоставляющие услуги факторинга: их объем сократился на 11,5%", - говорится в сообщении.

Рынок страхования

В регуляторе отмечают, что рынок страхования продолжает восстанавливаться. На рынке неизменно работают 215 учреждений, количество неплатежеспособных уменьшилось до 49 из 57 во II квартале.

"Объемы предоставленных страховых услуг вернулись к уровню I квартала и составляют 11,9 миллиарда гривень, вообще в этом году - 33 миллиарда", - подчеркивают в Нацбанке.

Кредитные союзы

Кредитных союзов в III квартале стало на одну меньше, их количество составляет 327 учреждений. Количество членов КС продолжает уменьшаться.

Объем выданных союзами кредитов начал расти: в III квартале на 20% до 642 миллиона гривен. На рынке работают 11 союзов с недостаточным капиталом - на один меньше, чем за полгода.

Объем активов с начала года составляет 2,6 миллиарда, то есть на 2,5% больше, чем в начале года.

Финкомпании

Финкомпаний стало на 13 меньше, на рынке осталось 1025 учреждений. Из них 160 в III квартале не вело деятельности.

Объемы активов выросли на 8,1% с начала года и составляют 170 миллиардов гривен. Услуг предоставили больше чем в докарантинные времена: лизингу предоставили на 0,76 миллиарда гривень, займов - 23,3 миллиарда гривень.

Объем факторинга сократился до 19,5 миллиарда в III квартале, по сравнению с I кварталом.

Лизингодатели

Лизингодателей стало на компанию больше, на рынке работают 145 учреждений, из них 35 с начала года не заключили ни одного договора лизинга. Объем оказанных услуг также прыгнул выше показателей i квартала до 3,4 миллиарда.

Ломбардов стало на два меньше, работает 304 учреждения, из которых 13 с начала года услуг не оказывали. Объем предоставленных услуг вырос до 4,6 миллиарда - это выше I и II кварталов. Активы ломбардов упали до 4,1 миллиарда с начала года.

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Автор: УНИАН