Lloyd's рассчитывает выплатить около 6,4 млрд. долларов по претензиям, связанным с COVID-19, из которых до 2,5 млрд. долларов пойдут перестраховщикам.

Убытки Lloyd's в 1 полугодии 2020 года составили около 3,1 млрд. долларов, а еще 0,8 млрд. долларов, как ожидается, будут покрыты во второй половине года.

Об этом заявил генеральный директор Lloyd's of London Джон Нил, сообщает Forinsurer.

Читайте такжеИз-за коронавируса страховщики поднимают цены на коммерческое страхование

COVID-19 «нанес катастрофический общественный и экономический ущерб, одновременно требуя беспрецедентных мер по сдерживанию распространения вируса, а также по возвращению бизнеса и экономики на ноги», - заявил Джон Нил.

В целом Lloyd's рассчитывает выплатить около 6,4 млрд. долларов по претензиям, связанным с COVID-19, из которых до 2,5 млрд. долларов пойдут перестраховщикам. Это соответствует прогнозам, опубликованным в мае 2020 года, и соответствует годам самых крупных ураганов в США. Поэтому COVID-19 был не единственной проблемой в 2020 году. Ураганы и лесные пожары также вызвали разрушения в этом году.

Убытки из-за COVID-19

Для страховой отрасли убытки от андеррайтинга COVID-19 в конечном итоге будут стоить где-то порядка 107 млрд. долларов. Тем не менее, разница с этими катастрофами заключается в том, что они были географически ограниченными событиями, происходящими в течение нескольких часов и дней, что сильно отличалось от глобального системного и долгосрочного воздействия пандемии COVID-19.

Джон Нил отметил, что участникам страхового рынка следует быть особенно осторожными, поскольку, экономические и рыночные условия будут ухудшаться во втором полугодии 2020 года и в 2021 году, что не в последнюю очередь существенно зависит от результатов выборов в США, кто бы ни победил.

Страхование и коронавирус

21 октября 2020 года главный экономист группы Swiss Re Джером Хегели заявил о том, что после умеренного снижения роста мировых премий по рисковому страхованию из-за продолжающейся пандемии, глобальные страховые премии по страхованию имущества и несчастным случаям (P&C) вырастут на 3,8%.

По словам Хэгели, снижение страховых премий в 2020 году будет иметь такие же масштабы, как и в 2008 году после мирового финансового кризиса. И в то же время ожидаемое сокращение экономики в этом году из-за пандемии составит 4%, что намного больше, чем сокращение на 1,8%, наблюдавшееся в 2008-2009 годах.

Уже подсчитанные убытки

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН