Fitch ожидает, что количество заявлений о смертности, связанных с пандемией, снизится в 2021 году.

Крупнейшие перестраховщики жизни и здоровья остались прибыльными в 2020 году, поскольку повышенные потери из-за смертности от пандемии коронавируса пока лишь умеренно повлияли на этот сегмент.

Читайте такжеСтраховой рынок Центральной и Восточной Европы сократился до 28 миллиардов евроFitch ожидает, что количество заявлений о смертности, связанных с пандемией, снизится в 2021 году для Hannover Re, Munich Re, Reinsurance Group of America, SCOR SE и Swiss Re в связи с глобальным развертыванием вакцинации.

Отчасти это связано с тем, что заявления о смертности остаются ниже, чем предполагают модели пандемии, из-за очень низкого уровня распространения смертности среди старших возрастных групп во всем мире, которые больше всего пострадали от пандемии. Ключевым исключением из этого правила являются США, где перестраховщики жизни и здоровья понесли подавляющее большинство заявлений по случаям смерти.

Перестраховщики жизни также извлекли выгоду из более низкой избыточной смертности среди застрахованного населения, чем среди населения в целом, и некоторого естественного хеджирования, обусловленного их долголетием, передает Фориншурер.

С момента начала пандемии в начале 2020 года с COVID-19 связано более 2,8 млн смертей. Но, несмотря на то, что доходы крупнейших перестраховщиков жизни в прошлом году снизились, они остались прибыльными, и их положение должно улучшиться в течение 2021 года, если прогнозы Fitch в отношении заявлений о более низкой смертности подтвердятся. Однако это ожидание предполагает, что мутации вируса не уменьшат эффективность глобального развертывания вакцины.

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Автор: Ирина Погорелая