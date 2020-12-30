По словам Степанова, Минздрав совместно с Фондом социального страхования отработал механизм приема и обработки запросов выплат, осуществляемых фондом в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с лечением COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшее заседание правительства будет вынесен проект постановления, которое должно упростить процедуру назначения выплат семьям умерших от COVID-19 медицинских работников, а именно - сократить сроки проведения эпидемиологических расследований таких случаев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинге.

«Минздравом была проведена встреча с коллегами из Минсоцполитики, Фонда социального страхования, Государственной службы по труду и инициированы нормативно-правовые изменения относительно усовершенствования процедуры расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников. Эти изменения будут вынесены в ближайшее время на рассмотрение правительства. О чем идет речь? Мы значительно упростили механизм этих выплат, механизм проведения расследований, максимально его сократили, и сейчас это постановление отправлено ​​из Минздрава коллегам из других министерств», - сказал он.

Степанов выразил уверенность, что этот нормативный акт достаточно быстро пройдет согласование в других министерствах и будет вынесен для утверждения на ближайшее заседание правительства.

Кроме того, Степанов сообщил, что Минздрав совместно с Фондом социального страхования отработал механизм приема и обработки запросов выплат, осуществляемых фондом в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с лечением COVID-19.

«Мы ввели новую функцию, когда медицинские переболевшие работники или родственники погибших медицинских работников могут обратиться в контакт-центр и получить всю необходимую информацию. Отныне медицинские работники, а также члены их семей смогут обращаться за получением оперативной информации о состоянии рассмотрения их заявлений и осуществления таких выплат», - добавил он.

Как государство защищает медиков во время пандемии

7 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)».

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Согласно закону, медики, заразившиеся коронавирусаом во время выполнения профессиональных обязанностей и поэтому в течение года им была установлена группу инвалидности, в зависимости от степени утраты трудоспособности, должны быть застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов. Сейчас это 608 тыс. 100 грн. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья должна получать помощь от государства в размере 750 прожиточных минимумов, что на сегодняшний день составляет 1 млн 520 тыс. 250 грн.

17 июня Кабинет министров определил порядок страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с COVID-19.

Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, если медицинскому работнику будет установлена ​​инвалидность первой группы, то выплата составит 840 тыс. 800 грн, если будет вторая группа инвалидности - 735 тыс. 700 грн, третья группа инвалидности - 630 тыс. 600 грн.

В случае смерти медицинского работника, связанной с профессиональным заболеванием, семья погибшего медика получит 1 млн 575 тыс. 500 грн.

21 декабря директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины (ФССУ) Татьяна Михайленко заявила, что в результате проведения эпидрасследования по страховым случаям смерти медицинских работников от коронавирусной болезни, 67% таких случаев не связывают с выполнением профессиональных обязанностей.

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Автор: Константин Гончаров