Национальный банк Украины продолжает приводить рынок страхования к европейским стандартам. С 1 июля текущего года вступят в силу ряд новшеств по обязательному страхованию ОСАГО. Это поможет усилить финансовую защиту автомобилистов.

Что об этом известно, рассказывает сервис онлайн-страхования hotline.finance.

Размера страховых сумм увеличат

По условиям ОСАГО ответственность водителя застрахована в рамках определенных лимитов. НБУ предлагает увеличить их:

до 160 000 грн за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (сейчас это 130 000 грн)

до 320 000 грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (сейчас это 260 000 грн)

На фоне миллионного покрытия в странах ЕС наши финансовые рамки незначительны, если взять во внимание регулярный рост цен на ремонт транспортных средств.

Выплаты по Европротоколу возрастут

С июля компенсация по Европротоколу с 50 000 грн вырастет до 80 000 грн. Участники ДТП смогут гораздо чаще решать свои претензии в результате ДТП без участия полиции.

Диапазон значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу расширят

Этот коэффициент позволит страховым компаниям свести к минимуму риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей.

Помимо этого информация о полисе "Зеленая карта" для выезда за границу на авто будет включена в единую базу МТСБУ. Принцип работы системы такой же, как и в случае с ОСАГО. Новый функционал снизит вероятность мошенничества, которое еще встречается при оформлении бумажного бланка и даст возможность водителям получить доступ к полным сведениям по карте в режиме онлайн.

Как изменится цена ОСАГО?

НБУ отмечает, что скачка цен на автогражданку после вступления новшеств в силу не будет, но подорожание все же вероятно. Если вы хотите сэкономить, вы можете уже сейчас оформить онлайн полис по старой цене на сервисе страхования hotline.finance. Оформление доступно за 3 месяца до начала действия договора. Готовая страховка высылается на email и подтягивается в мобильное приложение hotline.finance.