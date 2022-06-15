Оформить больничный во время войны можно в бумажном или электронном виде.

Во время войны украинцы совсем не перестали болеть. Даже напротив - из-за огромнейшего стресса и дефицита лекарств врачебная помощь нужна нам чаще. Трудоустроенные украинцы могут оформить больничный и получать выплаты от работодателя.

Как рассчитать сумму больничных

Размер выплаты больничных зависит от страхового стажа работника и средней зарплаты за один день.

Формула расчета сумы больничных выглядит так: больничные = средняя зарплата в день х количество дней больничного без учета выходных х процент оплаты больничного.

Если страховой стаж работника не превышает 3 лет, процент оплаты больничного составляет 50% от его средней зарплаты. От 3 до 5 лет стажа - 60%, для рабочих со стажем 5-8 лет - 70% его средней зарплаты, а для работников со стажем более 8 лет - 100%.

Как оформить больничный во время войны

Больничный оформляет врач, к которому вы обратились на прием. Это может быть как семейный врач, так и узкопрофильный специалист. После осмотра доктор создает электронное заключение в системе Е-health.

Если человек трудоустроен официально, то больничный лист появится в электронном реестре листков нетрудоспособности. Доступ к нему будет иметь сам сотрудник и его работодатель.

Если официального трудоустройства нет, то больничного в онлайн-реестре не будет, но подтвердить временную нетрудоспособность можно будет с помощью медицинского заключения врача.

Если нет технической возможности сделать электронный документ, например, отсутствуют свет или электричество, то врач может выдать бумажный больничный.

Как получить больничные выплаты

Работодатель обязан выплатить сумму больничных, даже если работник живет в зоне боевых действий. Средства выплачиваются на специальный счет или личную карту сотрудника. Для получения выплат необходимо обратиться в любое удобное для вас отделение Пенсионного фонда. При себе нужно иметь:

больничный лист в бумажном виде или номер электронного бюллетеня;

копии 1-4, 11-16 страниц паспорта или страницы с соответствующей информацией другого документа, удостоверяющего личность;

справку о присвоении РНОКПП (регистрационного номера карты налогоплательщика), то есть ваш ИНН;

внутренним переселенцам желательно взять справку ВПО, но не обязательно.

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