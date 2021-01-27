Фонд социального страхования (ФСС) осуществил финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию для семей пяти работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.
Читайте такжеКомпенсации Фонда соцстрахования за время изоляции от COVID-19 превысили 100 миллионов гривенОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности отмечается, что пособия в размере 219 тыс. 700 грн выплачены для семей врача-терапевта и врача-анестезиолога из Тернопольской области, а также врача-хирурга и врача-терапевта из Хмельницкой области. Помощь в размере 227 тыс. грн выплачена семье врача-анестезиолога из Черкасской области.
"В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 41 работника", - говорится в сообщении.
В ФСС пояснили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.
Напомним, с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличился с 2 197 грн до 2 270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты.
В ФСС обратили внимание на то, что после завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются в оперативном режиме.
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