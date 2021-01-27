В целом профинансированы единовременные пособия для семей 41 работника.

Фонд социального страхования (ФСС) осуществил финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию для семей пяти работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

Читайте такжеКомпенсации Фонда соцстрахования за время изоляции от COVID-19 превысили 100 миллионов гривенОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности отмечается, что пособия в размере 219 тыс. 700 грн выплачены для семей врача-терапевта и врача-анестезиолога из Тернопольской области, а также врача-хирурга и врача-терапевта из Хмельницкой области. Помощь в размере 227 тыс. грн выплачена семье врача-анестезиолога из Черкасской области.

"В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 41 работника", - говорится в сообщении.

В ФСС пояснили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

Напомним, с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличился с 2 197 грн до 2 270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты.

В ФСС обратили внимание на то, что после завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются в оперативном режиме.

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Автор: Ирина Погорелая