Страховая компания Александра Ярославского объявляет о смене названия, обновлении логотипа и корпоративного стиля

ЗАО АСК «ИНГО Украина» сообщает, что с апреля 2020 будет работать под названием Акционерное общество «Страховая компания «ИНГО» (сокращенно АО СК «ИНГО»).

Согласно новому названию меняется логотип и корпоративный стиль.

Компания более полутора десятка лет предоставляла страховую защиту своим клиентам под неизменным брендом. Новое название и визуализация логотипа - важный этап реализации стратегии цифровой трансформации, а также отражение тех изменений, происходящих в компании и окружающей нас среде.

Латинская транслитерация названия компании INGO подчеркивает тот факт, что компания уже долгое время осуществляет трансграничные операции по страхованию и перестрахованию, предоставляет страховые услуги своим клиентам в любой части мира и является активным членом международных гарантийных систем страхового покрытия.

«Обновленный логотип является элементом нашей трансформационной стратегии - функционального упрощения, операционной эффективности и предоставления высокотехнологичных страховых продуктов и сервисов. То есть является одним из ее важных этапов, предусматривающий создание новых продуктов и сервисов, а также развитие современной операционной платформы», - отметил председатель правления Игорь Гордиенко. - «Поэтому и резкого изменения привычных знаков и элементов не происходит. Новые визуальные решения просто подчеркивают наши современные стремления и являются элементом нашей общей политики внедрения инновационных решений», - отметил он.

Переход на использование нового корпоративного стиля, включая изменение вывесок представительств компании в регионах будет происходить постепенно. «Мы убеждены, что новое название и визуализация логотипа компании будут лучше восприняты потребителями наших услуг и лучше будут отражать корпоративную индивидуальность», - считает Игорь Гордиенко.

Анонсированные изменения никоим образом не повлияют на выполнение текущих и будущих обязательств компании, а также на заключенные договоры страхования и партнерства. Состав акционеров, местонахождение, идентификационный код юридического лица, банковские реквизиты также остаются без изменений.

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Для справки:

АО «Страховая компания «ИНГО» имеет более 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинский бизнес-группа DCH Александра Ярославского. Компания входит в число крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммами страховых возмещений. Имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. «ИНГО» является полным членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC). 13.12.2019 рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК «ИНГО» по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз «стабильный».