Эксперты рассказали, засчитывают ли в страховой стаж для больничных период пребывания на учете в центре занятости

По данным Фонда социального страхования, страховой стаж вычисляйте по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.

В страховой стаж как период, за который уплатили страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса, включайте период: отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; получение выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности).

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По данным Фонда социального страхования, страховой стаж вычисляйте по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. А за периоды до его внедрения — в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действовавшим законодательством.