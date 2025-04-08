Бондаренко остается депутатом Киевсовета и написал заявление о вхождении во фракцию "УДАР Виталия Кличко".

Киевсовет поддержал увольнение Владимира Бондаренко с должности заместителя Киевского городского головы-секретаря. Соответствующее решение поддержали сегодня на пленарном заседании 81 из 83 депутатов горсовета.

Таким образом было удовлетворено заявление Бондаренко о досрочном прекращении полномочий заместителя городского головы-секретаря Киевсовета без прекращения полномочий депутата Киевсовета.

Заявление зачитал столичный голова Виталий Кличко, который сегодня ведет пленарное заседание, после завершения процедуры тайного голосования относительно возможной отставки Бондаренко с указанной должности.

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Согласно объявленным результатам этого тайного голосования, из 96 депутатов, которые принимали в нем участие, 34 поддержали увольнение Бондаренко, 23 высказались против, 38 воздержались.

Бондаренко остается депутатом Киевсовета и написал заявление о вхождении во фракцию "УДАР Виталия Кличко". До этого, после избрания на должность секретаря Киевсовета, он был внефракционным, хотя и избран в Киевсовет по спискам партии "УДАР".

Кличко уволил топ-чиновников КГГА

Как сообщал УНИАН, в феврале Национальное антикоррупционное бюро начало масштабную операцию "Чистый город". Была разоблачена преступная организация, причастная к земельной коррупции в Киевском городском совете. Сообщалось, что НАБУ пришло с обысками к экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом.

В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны 7 участников преступной организации, а подозрение сообщили 10 лицам. Отмечалось, что среди подозреваемых:

- экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

- заместитель председателя КГГА;

- председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

- первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

- четверо других лиц.

10 февраля стало известно, что Комарницкого, которого подозревают в создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли, объявили в розыск. В НАБУ отмечали, что руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА.

Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости, сообщили следователи.

В марте Кличко удовлетворил заявление Бондаренко об отстранении от обязанностей, связанных с подготовкой и ведением пленарных заседаний Киевсовета.

3 апреля Кличко сообщил, что уволил ряд топ-чиновников Киевской горгосадминистрации на фоне резонансного расследования о земельной коррупции в столице.

Так, со своих должностей в КГГА уволены, в частности:

- заместитель председателя КГГА Петр Оленич,

- заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта

- заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Уволен с должности директора КП "Инженерный центр" депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Сейчас фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета, поскольку он является подозреваемым в уголовном производстве.

Что касается других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании, как отметил мэр, у них неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве, а у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко - статус свидетеля и поскольку его избирал Киевсовет, то и уволить могут только депутаты.

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