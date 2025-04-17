Раненых почти три десятка, среди них четыре ребенка.

В результате российского удара дронами по Днепру вечером 16 апреля погибли три человека, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Россияне унесли жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники сообщили, что повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили. Из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров, которые были ликвидированы.

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К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГСЧС.

Как отмечал мэр города Борис Филатов, Россия атаковала "шахедом" мэрию Днепра, попало в 100 метрах от нее, рядом с памятником Полю. Мэр добавил, что оккупанты также попали в магазин его жены. По его словам, повреждены по меньшей мере 15 домов.

Российские атаки по Украине

В Вербное воскресенье 13 апреля оккупанты нанесли удар по центру Сум. В результате атаки погибли 34 человека, среди них - двое детей. Еще 119 человек получили ранения.

Удар по центру города был нанесен двумя баллистическими ракетами. Одна из них была с кассетным боеприпасом для максимального поражения.

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