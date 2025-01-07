Злоумышленница присоединилась к группе поддержки беженцев в Telegram, чтобы наладить контакт с будущей жертвой.

В Германии супруги признались в убийстве украинских беженок Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты. Злоумышленники хотели похитить новорожденного ребенка украинки.

Как пишет DW, судебный процесс по этому делу стартовал в Мангейме (земля Баден-Вюртемберг). 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа обвиняют в двойном убийстве и похищении младенца. Сегодня, 7 января, адвокаты обвиняемых зачитали их признания, в которых также выражено раскаяние.

Как установила прокуратура, причиной убийства стало стремление пары завести ребенка. Жертвами стали украинские беженки – 51-летняя Марина Стеценко и ее 27-летняя дочь Маргарита, которая в феврале 2024 года родила девочку. На момент совершения преступления младенцу было пять недель.

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Фигурантка дела специально вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, чтобы наладить контакт с будущей жертвой, с которой связалась в январе в январе 2024 года. По данным СМИ, молодая украинка искала переводчика, который помог бы ей в связи с предстоящими родами.

Уже через неделю после рождения ребенка супруги решили убить обеих женщин. Для этого 6 марта, во время ужина в ресторане, злоумышленники подлили в их напитки успокоительное. Когда украинкам стало плохо, они заявили, что Марину отвезут в больницу, а ее дочь с новорожденным ребенком доставили домой.

Затем 51-летнюю Марину Стеценко отвезли к озеру в Бад-Шенборне, где мужчина нанес ей смертельные удары по голове. Он же, вероятно, аналогичным способом расправился с молодой матерью, тело которой сжег. После убийства супруги забрали младенца и вернулись домой.

Тела обеих жертв были обнаружены во время полицейской операции.

Сейчас девочка, которой около 11 месяцев, находится в Украине, где проживает с тетей. Она и выступает истцом по делу. Судебное разбирательство продлится девять дней, а приговор ожидается 21 февраля.

Убийство украинок в Германии

Марина Стеценко и ее дочь Маргарита проживали в центре для беженцев в округе Рейн-Неккар, куда они переехали из Украины, спасаясь от войны. Тело Маргариты нашли 7 марта на берегу Рейна, Марины – через две недели, 20 марта, у озера неподалеку Хоккенхайма.

Тогда стало известно о похищении новорожденного ребенка. Полиция арестовала обвиняемых 13 марта 2024 года после обнаружения у них младенца.

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