Сейчас продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА.

Служба безопасности Украины и БЭБ задокументировали новые факты хищений из бюджета города Киева: присвоено не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через реку Днепр.

Согласно сообщению СБУ, следствие установило, что к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов при возведении моста, а полученную "разницу" распределили между участниками сделки. Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток", - сообщает СБУ.

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Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 американских долларов, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу.

Во время проведения следственных действий обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

Сейчас бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику - уже экс-директору подрядной компании - сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Коррупция в Киеве

Как сообщал УНИАН, в марте правоохранители разоблачили в Киевской городской государственной администрации очередную аферу, фигуранты которой украли почти 60 млн грн, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. На сделке попались директор психбольницы и чиновники. Фигуранты прикупили себе на украденные средства Porsche Cayenne и элитную недвижимость, которые якобы нужны для неизлечимобольных пациентов.

Также в этом году правоохранители разоблачили ряд должностных лиц КГГА, которые были задействованы в незаконных земельных схемах, которые реализовались под руководством так называемого "смотрящего" за Киевом - бывшего депутата Киевсовета во времена мэра Леонида Черновецкого Дениса Комарницкого.

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