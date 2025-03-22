Фигуранты прикупили себе на украденные средства Porsche Cayenne и элитную недвижимость, которые якобы нужны для неизлечимо больных пациентов.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) разоблачена очередная афера, фигуранты которой украли почти 60 млн грн, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным.

По информации СБУ, к афере причастны 4 человека, два из которых - заместители главы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Другой фигурант - бывший топ-чиновник Киевской горгосадминистрации, а сейчас руководитель одной из столичных психбольниц и компании медико-социального профиля. СБУ задержала его при попытке бегства за границу, где он планировал скрыться от правосудия.

Еще один участник "схемы" - это коммерческий директор компании, которая выиграла тендер КГГА, и принадлежит фигуранту, указанному выше.

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По материалам дела, эти лица организовали механизм хищения денег, выделенных на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Чтобы украсть бюджетные средства, чиновники КГГА заключили договор с компанией сообщника на общую сумму 149 млн грн. За эти деньги подрядчики должны были осуществлять ежедневный паллиативный уход за тяжелобольными гражданами, в частности по бесплатному медобслуживанию, приобретению лекарств и продуктов питания. Как информирует СБУ, вместо этого почти треть бюджетных средств фигуранты потратили на приобретение авто премиум-класса и элитной недвижимости, которые "на бумаге" использовали для нужд пациентов.

Так, например, один из новых внедорожников Porsche Cayenne, приобретенных этой компанией, злоумышленники использовали сами, но формально он значился как автомобиль для перевозки тяжелобольных.

В ходе расследования также установлено, что владелец подрядной компании безосновательно оформил себе 2 группу инвалидности. Благодаря фейковой справке он получил "бронь" от мобилизации, возможность выезда за пределы Украины и регулярные пенсионные выплаты из госбюджета. Именно эту "медсправку" фигурант пытался использовать для незаконного пересечения границы в направлении Евросоюза.

По данным спецслужбы, сейчас всем четырем организаторам "схемы" сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой");

▪️ ч. 4 ст. 190 ("мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники");

▪️ чч. 2, 3 ст. 358 ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов").

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Коррупционные схемы киевских чиновников

Широкий резонанс получило дело "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого и ближайших его соратников в киевской власти. Комарницкий сейчас не имеет никакой должности в столичной власти, но был депутатом Киевсовета во времена мэра Леонида Черновецкого. Однако и сейчас он раздает действующим чиновникам КГГА и депутатам Киевсовета указания, "решал вопросы" и реализовывал земельные схемы. Вследствие его приказов мошенники незаконно завладели земельным участком в центре Киева, оцененной в 11 млн грн и пыталась присвоить еще 6 земельных участков стоимостью более 83 млн грн.

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