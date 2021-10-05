Ночь, обычный поход в супермаркет, ничего не предвещает беды. Вот ты, молодой сильный мужчина делаешь замечание слишком буйной компании, и тут начинается отсчет последних минут твоей жизни. Нет, это не начало фильма-хоррора, это реальная история из Чернигова, произошедшая в ночь на 2 октября. Там два копа, находясь в отпуске, вступили в конфликт с четырьмя молодчиками. Последние забили до смерти одного из полицейских, а второй находится в реанимации в тяжелом состоянии…

"Ильюха, хватит! Он уже нахаркал, бл**ь, я *бу!" - слышен голос за "слитыми" в сеть кадрами, на которых один из копов лежит весь окровавленный, его лицо превратилось в сплошное месиво.

"Вот эта х**луша хотела меня нах**рыть... И там твой дружок валяется", - под хохот других ребят говорит один из парней. Но вскоре этим мерзавцам станет не так весело: они попадут на скамью подсудимых, и здесь кулаки уже не помогут.

Это убийство разделило общество на несколько "лагерей"

Кроме того, СМИ "облетели" кадры из супермаркета, где видно, как копа бьют, но ни кассиры, ни прохожие, ни охрана на это не реагируют.

Это убийство разделило общество на несколько "лагерей". Итак, часть украинцев резко осудила действия компании молодых людей, считая, что справедливым наказанием будет пожизненное заключение. Эти же сограждане искренне жалеют, что у нас нет смертной казни для таких убийц.

Следующий "лагерь" считает, что в этой ситуации безоружные правоохранители оказались в равных условиях с "обычными людьми". И здесь начинают перечислять ряд историй с избиением людей при задержании полицейскими. "Самый яркий" пример - тот же Кагарлык. Люди из этого "лагеря" искренне радуются смерти одного копа и надеются на такую же судьбу для второго, борющегося за жизнь в реанимации. Любой полицейский для них - синоним слова "палач", для таких они в своих озлобленных головах уготовили все девять кругов ада, и, поверьте, там избиение ногами - самый лайтовый вариант.

Лично у меня вызывает отвращение равнодушие, которое, как видим, тоже убивает. Почему никто не мог прийти на помощь?

Третий "лагерь" обрушился с критикой на прохожих, покупателей, кассира и охрану супермаркета: почему никто не отреагировал, не прекратил драку, не вызывал копов. Здесь всплыла весьма интересная деталь: по словам отца одного из подозреваемых в избиении, правоохранители приезжали, якобы даже распылили газ, но уехали. А в супермаркете говорят, что полиция приехала по их вызову уже тогда, когда там не было участников драки. Так ли было на самом деле, мы еще узнаем в ходе следствия.

Лично у меня вызывает отвращение равнодушие, которое, как видим, тоже убивает. Почему никто не мог прийти на помощь? Охране маркета здесь достанется больше всего: неужели она может реагировать только когда кто-то ворует, образно говоря, пакет кефира, а когда человека жестоко бьют, прячет голову в песок?

Четвертый "лагерь" искренне удивляется, как такая полиция может оберегать нас, если даже себе не может помочь в такой ситуации. Люди спрашивают, неужели наши копы могут демонстрировать свою силу лишь в отношении закованных в наручники и насиловать женщин в отделениях?

А еще в свете этих событий активизировались сторонники легализации оружия: дескать, было бы такое средство самозащиты, все могло быть иначе. Да, могло бы, но не факт... Страшно представить, что оружие попадет в руки таких мерзавцев, которые, забивая ногами человека до смерти, заливаются смехом.

Напоследок поговорим на языке сухой статистики: минус жизнь (погиб 30-летний полицейский Артур Ерехин), плюс двое полусирот, одна вдова, один борющийся за жизнь человек (второй коп – Владимир Савон), четыре искалеченные судьбы молодых парней, самому старшему из них – 18 лет. И страшное признание в минуты раскаяния: "Мама, я убил человека"...

Ольга Робейко