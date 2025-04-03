Они объявили об "онлайн референдуме" о будущем Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила и собрала доказательную базу на украинских предателей, которые претендуют на реализацию идеи кремлевского правителя Путина о "внешнем управлении" страной.

Как сообщает пресс-служба СБУ, на этой неделе руководители группировки посетили форум "единства" в Москве, на котором обсуждали тезис Путина о необходимости создания в Украине переходной администрации под контролем России и Соединенных Штатов Америки.

Лидером группировки является глава запрещенной партии "Держава" Дмитрий Василец, которого заочно арестовали в Украине за поддержку вооруженной агрессии РФ. К подрывной деятельности он привлек своих "единомышленников":

Видео дня

Валентина Рыбина - адвоката Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене;

Александра Скубченко - "политэксперта" с телеканалов Медведчука, который является частым гостем в эфирах московских пропагандистов;

Александра Семенченко - заместителя главы "Держава", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;

коллаборациониста Павла Онищенко - главу прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на покупку вооружений для оккупантов;

пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и пошел на сотрудничество с РФ.

Они создали сайт по аналогу с официальными страницами органов украинской власти и объявили о проведении "онлайн-референдума" о будущем страны. Кроме того, группировка разработала копию портала "Дія", чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования.

После создания антиукраинской ячейки в Москве они получили от российских кураторов задание сформировать собственные "филиалы" в странах Европейского Союза как "альтернативу" диппредставительствам Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий в составе группы).

Другие операции СБУ

Накануне Служба безопасности сообщила о подозрении путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву сразу по нескольким статьям УКУ. По данным следствия, он входит в медийный пул Путина и является одним из главных рупоров пропаганды Кремля.

Также накануне СБУ вместе с польскими правоохранителями провели спецоперацию на территории Евросоюза, во время которой задержали "политэксперта" телеканалов Медведчука Кирилла Молчанова.

Вас также могут заинтересовать новости: