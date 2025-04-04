Арестованный завод 'Юниграна' с орбиты Шапрана и Осипова продолжает работу: полиция отказалась фиксировать нарушения

Объекты подсанкционной бизнес-империи Игоря Наумца "Юнигран", которой завладел броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран вместе со своим партнером Владимиром Осиповым, вероятно, продолжают работу в Житомирской области. Это происходит несмотря на арест активов и их передачу Агентству по розыску и управлению активами(АРМА).

Об этом сообщает "СтопКор". Так, расследователи побывали в Житомирской области и осмотрели завод по производству плитки ООО "Юни Люкс", на который постановлением Печерского райсуда от 5 марта 2025 года был наложен арест. Расследователи зафиксировали там признаки деятельности и вызвали полицию, но та отказалась признавать нарушения.

"Прибыв по адресу завода по изготовлению тротуарной плитки ООО "ЮНИ ЛЮКС" (действующий бенефициарный владелец - Шапран), зафиксировали рядом со зданием грузовик с надписью "Щебень - песок", а также красный легковой автомобиль. Кроме того, на территории объекта есть и другие признаки несанкционированной деятельности - движущийся трактор, а также кипы свежеизготовленной плитки", - говорится в сообщении.

Видео дня

Такая деятельность ведется вопреки тому, что Печерский районный суд Киева 5 марта наложил арест на имущество компании. Издание также отмечает, что Сергей Шапран с партнерами путем схемы с кредитами и подставными компаниями, похоже, не просто вывел из-под санкций активы "Юниграна", включая производственные мощности и спецразрешения на добычу ископаемых, но и продолжил производство, получая прибыль.

К журналистам на заводе вышел охранник здания, которому они задали вопрос: почему работает завод, который находится под арестом? Однако работник компании отказался отвечать. "Это (ведение работ на объекте. - Ред.) - возможное нарушение ст. 388 Уголовного кодекса Украины - незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации", - отметили журналисты.

В связи с этим расследователи вызвали правоохранителей. "Полицейские прибыли, но сразу же уехали - по понятиям. После их возвращения журналисты написали заявление о совершении преступления и предоставили полицейским объяснения", - говорится в материале.

Отмечается, что следователь Елена Николаенко допросила понятых. Они заявили, что завод якобыне работает. Поэтому экипаж полиции просто уехал. "И это - несмотря на то, что представители СтопКору приложили к заявлению видеофайлы, подтверждающие: объект действительно работает. Более того, журналист лично показал следователю два постановления Печерского суда. На что она заявила, что они не подтверждают арест", - говорится в расследовании.

Журналисты заверили, что уже готовят запросы и обращения в АРМА и в компетентные правоохранительные органы. Ситуация остается на контроле общественности.

Что предшествовало

21 марта о приобретении права управления активами "Юниграна" сообщила пресс-служба АРМА. Передача состоялась на основании решения Печерского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора (ОГП).

"АРМА получила в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран", - указано в сообщении. Речь идет о таких компаниях:

ООО "Юни Сервис";

ООО "Коростенская добывающая компания";

ООО "Малинская добывающая компания";

ООО "Юни Люкс";

ООО "Юни Стоун Плент".

Также, как уточнили в Национальной полиции Украины, АРМА получило движимое и недвижимое имущество подсанкционированного "Юниграна". Это:

более 130 единиц специальной автомобильной техники;

земельные участки;

объекты недвижимого имущества;

специальные разрешения использования недр.

Кроме того, в рамках уголовного производства, расследуемого по ряду статей Уголовного кодекса Украины, на активы группы компаний был наложен арест. В полиции отметили, что уголовные дела возбуждены, в частности, по фактам "создания, руководства преступной организацией, а также участие в ней, финансирование терроризма и незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации".

После этого Хозяйственный суд Киева передал в доход государстваспециальное разрешение на пользование недрами Коростенского месторождения на Житомирщине. Это один из ключевых активов подсанкционной бизнес-империи Наумца "Юнигран".

Спецразрешение сначала было "записано" на фирму "Коростенский карьер", которую связывают с Наумцем и группой компаний "Юнигран". В апреле 2024 года актив был продан за 1 млн грн компании "Новел Пром". А уже в октябре 2024 года "Новел Пром" перепродал за 2 млн грн права Коростенской добывающей компании, конечным бенефициаром которого СМИ называют Сергея Шапрана.

Как бизнес-империю Наумца "вывели" из-под санкций

В 2024 году украинским СМИ стало известно, как именно активы "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен вместо национализации оказались в частной собственности. Об этом сообщалось в громком расследовании проекта "Схемы".

Шапран, по данным медиа, в целом является владельцем более 20 компаний, занимающихся различными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, бизнесмен занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". Деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов - одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей - от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов. По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, по достижении 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта он не имеет, но действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввелсанкции против Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции коснулись трех кипрских компаний, связанных с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать и распоряжаться своими активами в Украине.

Но в 2024 году контроль за активами подсанкционного "Юниграна" получил Шапран - чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть вновь созданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран".

Всего речь шла о 4 фирмах: ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс". Эти компании, подконтрольные Шапрану и Осипову, начали скупать активы и имущество "Юниграна" по заниженным ценам. Таким образом, были переданы все ключевые активы - от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря.

Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых. А это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца.