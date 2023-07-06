Ему грозит пожизненное заключение.

Журналисту и блогеру Анатолию Шарию сообщили подозрение о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора, разоблачены новые факты информационно-подрывной деятельности Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб.

"Установлено, что пропагандист участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где рашисты допрашивают украинских пленных", - говорится в сообщении.

В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для РФ моменты.

Видео дня

При этом, "смонтированные" сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене. "По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М. Ю.", - сказано в сообщении.

Кроме того, коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе. "Им оказался экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене", - говорится в сообщении.

В этой связи, задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. "После монтажа" файлов их "согласовали" с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий "дополнил" деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, прислав ссылки на публикации. Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые отзывались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", - отмечается в сообщении.

Как отметили в СБУ, на основании собранных доказательств следователи сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц). Оба фигуранта скрываются от правосудия, им грозит пожизненное заключение.

Шарий в своем Telegram-канале уже прокомментировал обвинени. По его словам, он искал украинских пленных из-за обращения их родственников:

"Я, пользуясь источниками на оккупированной территории, пытался их находить. Я этого никогда и ни от кого не скрывал, это была открытая информация. Разумеется, я просил, чтобы они не рассказывали пропагандистские речи, а просто передавали приветствия родным. Понятно, что снимали их в местах содержания россияне. Разумеется, я вырезал все их призывы не воевать с русскими и прочий пропагандистский бред. Разумеется, я высказывал свое мнение о том, что некоторые пленные выглядят плохо. Более того, я даже обнародовал имеющуюся у меня информацию об убийстве некоторых пленных", - написал блогер.

Он заявляет, что не контактировал с ФСБ РФ.

"Контакт был с одним человеком, который не был осужден украинским судом, который ранее занимал должность в украинском МВД и сегодня находился в Российской Федерации", - добавил Шарий.

Дело против Шария: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан. Сообщалось, что Шарий вредил нацбезопасности страны в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

В мае прошлого года его задержали в Испании, однако уже на следующий день отпустили под подписку о невыезде.

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