По версии пропагандиста, к покушению причастны по меньшей мере двое мужчин.

Пропагандист Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании, заявил, что на него и жену совершили покушение.

Как заявил Шарий в коротком видеообращении из автомобиля, несколько минут назад двое вооруженных людей совершили нападение на него. Один из нападавших якобы пытался расстрелять машину пропагандиста.

"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль. Автомат с глушителем. Тип один, второй, очевидно, был на подхвате, поскольку следили, когда мы выезжали. Вот, сейчас разбираемся. Я не знаю, что с этим делать. Об этом, видимо, должна думать испанская полиция, испанские спецслужбы", - заявил пропагандист.

Анатолий Шарий - в чем его подозревают

Как сообщал УНИАН, в начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан. Сообщалось, что Шарий вредил нацбезопасности страны в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

В мае прошлого года его задержали в Испании, однако уже на следующий день отпустили под подписку о невыезде.

Летом прошлого года в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора сообщили, что разоблачены новые факты информационно-подрывной деятельности Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб.

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