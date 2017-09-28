Задержан иностранец, который пытался незаконно ввезти в Украину рентгеноконтрасты

В Черновицкой области правоохранители задержали иностранца, который в пассажирском автобусе сообщением «Стамбул-Киев» пытался незаконно ввезти на территорию Украины дорогостоящие медицинские препараты на сумму примерно 1,2 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе Черновицкой таможни ГФС, сегодня на пункте пропуска «Порубное» украинско-румынской границы сотрудники таможни совместно с сотрудниками управления СБУ в Черновицкой области пресекли незаконный ввоз в Украину партии рентгеноконтрастных средств иностранного производства, в частности Omnipaque, Gadovist, Omniscan и Ultravist.

Пассажирский автобус с иностранной регистрацией, который под управлением гражданина Турции следовал из Турции в Украину по маршруту «Стамбул-Киев», заехал в зону таможенного контроля на участок «Въезд» таможенного поста «Вадул-Сирет» Черновицкой таможни ГФС.

В ходе осуществления таможенного контроля были обнаружены не указанные иностранцем в таможенной декларации и не предъявленные к таможенному контролю товары, которые находились в багажном отделении автобуса.

Таким образом, гражданин не заявил по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах, перемещение которых через таможенную границу Украины подлежит обязательному письменному декларированию. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

По составленному протоколу медикаменты ориентировочной стоимостью 1,2 млн гривен изъяты до вынесения судом решения по делу.

В пресс-службе сообщили, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товара.