На Буковине ликвидировали канал контрабанды сильнодействующих лекарств из Молдовы

В Черновицкой области правоохранители ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину из Республики Молдова сильнодействующих веществ.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

Отмечается, что вчера, 25 сентября, около полуночи совместной межведомственной группой из состава сотрудников оперативных подразделений Западного регионального управления Госпогранслужбы, СБУ в Черновицкой области и прокуратуры на территории Кельменецкого района был остановлен микроавтобус «Мерседес» иностранной регистрации.

Во время осмотра транспортного средства, водителем которого был гражданин Республики Молдова, правоохранители обнаружили 8 тысяч таблеток лекарственного средства Danabol, содержащего сильнодействующие вещества, запрещенные для свободного обращения на территории Украины.

Кроме того, в рамках этого же уголовного производства был проведен санкционированный обыск в частном доме другого фигуранта дела.

«Как результат, совместной оперативной группой были обнаружены и изъяты 615 ампул и около 21 тысячи таблеток сильнодействующих лекарственных средств различных наименований, подготовленных к реализации, которая осуществлялась через Интернет», - говорится в сообщении.