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На Закарпатье месячный ребенок замерз насмерть

14:59, 21 декабря 2018
Новости регионов
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Ребенка не удалось спасти / фото pixabay.com

Правоохранители получили сообщение об этом 20 декабря около 11 часов, передает местный сайт 0312.

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Ребенок 2018 года рождения был доставлен в Тячевскую районную больницу около 12 часов 20 декабря в крайне тяжелом состоянии из-за переохлаждения. В 16 часов мальчик умер.

В полиции сообщили, во время осмотра на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Матери мальчика 17 лет.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство, идет следствие.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области от острой респираторной инфекции на прошлой неделе умер ребенок возрастом до 1 года.

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Теги: #смерть#ребенок#Закарпатье