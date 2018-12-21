На Закарпатье месячный ребенок замерз насмерть

Матери умершего мальчика - 17 лет.

На Закарпатье произошла трагедия: месячный мальчик умер от переохлаждения.

Правоохранители получили сообщение об этом 20 декабря около 11 часов, передает местный сайт 0312.

Читайте такжеВ Украине возросло число жертв гриппа (видео)

Ребенок 2018 года рождения был доставлен в Тячевскую районную больницу около 12 часов 20 декабря в крайне тяжелом состоянии из-за переохлаждения. В 16 часов мальчик умер.

В полиции сообщили, во время осмотра на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Матери мальчика 17 лет.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство, идет следствие.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области от острой респираторной инфекции на прошлой неделе умер ребенок возрастом до 1 года.