В Одесской области от ОРВИ умер младенец

Отмечается, что родители за медицинской помощью не обращались.

В Одесской области от острой респираторной инфекции на прошлой неделе умер ребенок возрастом до 1 года.

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Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины. Отмечается, что родители не обращались за медицинской помощью.

"В Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенок до 1 года, за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 9-летний ребенок и 62-летняя женщина.