На Киевщине онкобольная не выдержала боли и покончила с собой, прыгнув в колодец (видео)

В самоубийстве женщины не сомневаются ни родственники, ни соседи.

В Згуровке Киевской области женщина совершила самоубийство из-за онкологии, обострившейся в последние полгода. Родные говорят, что обезболивающие уже перестали действовать.

Пять метров глубины, ил на дне – тело погибшей женщины нашли в колодце утром. Ночью дочка проснулась, а матери нет, говорится в сюжете ТСН.

"Я за ней ухаживала, ночами не спала, уснула, не заметила, как вышла из дома", - говорит она. Последнее время ее мама чувствовала себя очень плохо, накануне вечером женщине вкололи обезболивающее. "Силы не хватило терпеть боль, и такое с собой сделала", - констатируют родные.

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Полиция приехала ночью, но из-за темноты поиски отложили до утра. К правоохранителям подключились и соседи – проверили всю местность и даже соседнее кладбище. Приоткрытые дверцы колодца, которым не пользуются уже лет 10, первыми заметили соседи. Наталья сегодня тоже на успокоительных – это она обратила внимание на давно заброшенный колодец. "Подумала, что колодец утром открытый, но не посмотрела, ушла по хозяйству, а потом уже заметила и что-то меня испугало. Ушла к соседу, мы пришли, он фонариком посветил – и там действительно", - рассказала она.

На место трагедии вызвали спасателей, тело погибшей вытащили веревками. То, что женщина не выдержала боли и наложила на себя руки, у родственников сомнений нет. "Это ее решение", - говорят они. Онкологию у Людмилы обнаружили пять лет назад, сделали операцию, было облегчение, но с этой весны – рецидив. Его женщина переносила крайне тяжело. Людмила всю жизнь работала медсестрой, три недели назад ей сделали рентген, врачи прогнозировали максимум месяц жизни. Мысли уйти из жизни из-за ужасной боли, признаются соседи, звучали от больной. Похоронят Людмилу в родной Згуровке.