Родила двойню и выбросилась из окна: появились подробности самоубийства роженицы в Киеве (видео)

Никто из врачей не разглядел проблемы – поступок женщины стал шоком для всех.

Трагедия в столичном роддоме: роженица, которая два дня назад дала жизнь двойняшкам, покончила с собой.

Женщина выпрыгнула с седьмого этажа, говорится в сюжете ТСН.

"Роды были преждевременные, родила двойню, первый был мальчик, в 13:35, с массой 1950, вторая – недоношенная девочка", - пояснил заместитель главного врача Андрей Карпенко.

Детей сразу отправили в реанимацию, их состояние удовлетворительное, но они требуют особого ухода. Татьяна после родов быстро оправилась и уже даже ходила кормить малышей самостоятельно. Женщину с мужем разместили в отдельной семейной палате: так часто делают, если роды, как в этом случае, партнерские. В ночь с субботы на воскресенье в 2:00 часов женщина нашла повод отправить мужа: попросила выкинуть пеленки в мусорку. Его не было буквально несколько минут, а когда вернулся – увидел открытое настежь окно. Жены в палате не было, а на парапете он увидел ее тело.

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Более часа ее пытались вернуть к жизни, но тщетно – травмы оказались смертельными. Врачи в шоке, потому что Татьяна выглядела счастливой и была вполне здоровой. "Она была проконсультирована неврологом, терапевтом, окулистом, эндокринологом. Никаких особых изменений в ней в состоянии здоровья не нашли", - говорят медики.

Психолог с Татьяной не работал, говорят в роддоме, не осматривали ее психологи и психиатры и в родном Ирпене, где женщина стояла на учете. Там объясняют: этот досмотр осуществляется в случае, когда врачи видят неадекватное поведение или признаки депрессии. "Она наблюдалась большим количеством врачей, и никто ничего не заметил. Это беременность желанная, все-таки 32 года. Что там произошло – я не знаю", - говорят врачи.

Версию, что причиной поступка женщины могла быть послеродовая депрессия, медики отвергают. По их мнению, причиной самоубийства стало более острое состояние, которое невозможно было спрогнозировать. "Послеродовой психоз", - предполагают врачи. Двойняшки, которых родила Татьяна, еще минимум неделю будут находиться в больнице. Заберет детей домой потом отец.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома. Накануне у нее родилась двойня.