Скандал на Херсонщине: в больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку (видео)

В больнице на Херсонщине годами мертворожденных детей утилизировали как медицинские отходы.

В Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и выбрасывали на свалку.

Об этой ситуации уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе рассказал отец, ребенок которого родился в срок, но мертвым.

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Поэтому Кулеба приехал в медучреждение, чтобы лично убедиться в том, что больница утилизировала мертворожденных детей вместе с послеоперационными отходами.

"Главный врач с более чем 20-летним стажем смог лишь извиниться и отметил, что это их вина, и он не знал, что мертворожденный ребенок не является плодом, и поэтому должно быть проведено достойное погребение. И в этой больнице годами мертворожденных детей утилизировали как медицинские отходы", - рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка.

Поэтому Кулеба обратился к председателю Херсонской области с обязательным проведением служебного расследования, а также в Минздрав.

Как сообщал УНИАН, в июне в Николаеве во время уборки свалки на кладбище обнаружили человеческие останки.