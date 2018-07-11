В Украине зафиксирован третий случай дифтерии в этом году
В Украине зарегистрирован третий случай заболевания дифтерией в этом году.
Заболел подросток 15 лет в Киевской области, диагноз подтвержден лабораторно, сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте такжеПравительство Венгрии передало Закарпатью партию вакцин на 600 тысяч евро
Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больнице. Боярка.
Напомним, второй случай дифтерии в Украине в этом году был зафиксирован в Рубежном Луганской области.
Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет.
Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокирование дыхательных путей псевдомембранами, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.