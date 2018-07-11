В Украине зафиксирован третий случай дифтерии в этом году

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

В Украине зарегистрирован третий случай заболевания дифтерией в этом году.

Заболел подросток 15 лет в Киевской области, диагноз подтвержден лабораторно, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больнице. Боярка.

Напомним, второй случай дифтерии в Украине в этом году был зафиксирован в Рубежном Луганской области.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет.

Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокирование дыхательных путей псевдомембранами, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.