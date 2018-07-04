На Киевщине в санатории отравились 17 детей

В Баришевке на Киевщине отравились 17 детей.

Еще один случай массового отравления детей произошел 3 июня в санаторном учреждении областного совета "Поляна" в Барышевке Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".

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"17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, сейчас они изолированы, детей в сложном состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие ", - сказал Горган.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок находится в коме.