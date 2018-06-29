В Миргороде 19-летний парень впал в кому из-за нехватки инсулина: община обвиняет врача

Врач утверждает, что финансирование программы обеспечения инсулином для взрослых урезали.

В Миргороде общественность взбудоражила история 19-летнего парня, который впал в кому, потому что не получил лекарства.

Люди восстали против единственного на город и район эндокринолога, которого обвиняют в махинациях с инсулином, а полиция и администрация больницы начали собственные расследования, говорится в сюжете ТСН.

Сколько раз попадал в реанимацию, 19-летний Влад уже не могу подсчитать. Диабет ему диагностировали в 14. Врачи сразу научили, как измерять глюкозу и рассчитывать дозу инсулина. Главное - все делать вовремя и держать уровень сахара стабильным.

"Если будет прыгать, то пойдет реакция на внутренние органы, ухудшатся внутренние органы. На сердце, на глаза, поджелудочная, печень, все", - рассказывает пострадавший Владислав Москаленко.

Про страшные и необратимые последствия мальчик знал и пытался выполнять наставления. Проблемы начались, когда стал совершеннолетним.

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"Или есть инсулин, или нет, или жди, или кто первый пришел, тот и получил", - делится парень.

Его история стала последней каплей в чаше жалоб на миргородского эндокринолога. Община собрала слушание. Напряжение росло - люди вызвали полицию, чтобы написать заявление о злоупотреблениях врача.

По бумагам в Кибинцах 13 людей, которым нужен инсулин. На самом деле - 11. Такие расхождения, говорят, в каждом селе.

"Почти по каждой раде у нас светилось 2-3, у кого 6 человек, то есть это было лишнее, это была надбавка, за которую перечислялись средства. Заказывал он инсулин больше, чем проживало в этой местности", - рассказывает член общественного совета при райгосадминистрации Миргорода Елена Трапикас.

"Это патология подвижная, они еще не знают о них, есть люди, которые переехали из района, есть люди, которые, извините, по возрасту и умерли", - отвечает на упреки врач.

Опальный эндокринолог Павел Ошека говорит, разность цифр - техническая ошибка, ее уже исправляют. А то, что Влад недополучил инсулин, проблема государственного уровня. Потому что финансирование программы для взрослых урезали. И выдавать гормон будет выборочно, пока потребность в нем полностью не профинансируют. До тех пор - будут закупать с перебоями.

Сельские же советы, которые сомневаются в списках, поданных врачом, собираются каждую цифру проверять. Это проблематично, потому что врачебная тайна защищает персональные данные больных. Пока все не выяснят, платить не будут.

И пока они не примирятся, Влад, который живет на пенсию в 1400 гривны, не может самостоятельно покупать лекарства и продолжит экономить на нем и на собственном здоровье.

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